Sportitalia - Napoli-Spal, le ultime di formazione: Milik titolare, tra i pali confermato Ospina

Ultimissime notizie Napoli. Ci sarà con ogni probabilità Milik al centro dell’attacco che Gattuso schiererà alle 19.30 nella gara contro la Spal. In mezzo al campo rientrerà Fabiàn Ruiz. Ospina difenderà i pali della porta alle spalle di Maksimovic e Koulibaly.

Di Biagio schiererà il tridente formato da Strefezza, D’Alessandro e Petagna. In porta spazio a Letica. Confermati Valdifiori e Castro in mediana al fianco di Valoti.

Di seguito le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All.: Gattuso.

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Castro, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, D’Alessandro. All.: Di Biagio.