Napoli-Salernitana formazioni, le ultimissime da Sky: Simeone e Gaetano dal 1'! Mazzarri ha scelto il modulo

Ultime news Serie A - È tempo di probabili formazioni in vista di Napoli-Salernitana, secondo match del 2024 dove il club azzurro è chiamato ad una risposta importante davanti al pubblico di Fuorigrotta allo stadio Maradona.

Napoli-Salernitana formazioni: le ultimissime da Sky

Arrivano le ultimissime news sulle formazioni di Napoli-Salernitana da Sky Sport:

"Nel match del sabato pomeriggio alle 15, il Napoli ospita la Salernitana. Mazzarri orientato a schierare un 4-3-3 con Simeone favorito su Raspadori al centro dell'attacco. A centrocampo Gaetano dal 1' e non Zielinski, con Cajuste e Lobotka. Nel suo 3-5-2 Filippo Inzaghi non ha Maggiore squalificato: debutto del nuovo acquisto Niccolò Pierozzi, in porta torna Ochoa. Le probabili formazioni".

NAPOLI - Mazzarri conferma il 4-3-3 e ha provato più Simeone che Raspadori al centro del tridente per affiancare Politano e Kvara. A centrocampo Gianluca Gaetano può debuttare dal 1’ al posto di Zielinski. A completare il reparto Cajuste e Lobotka. Difesa confermata con Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui davanti a Gollini.

SALERNITANA - Due cambi per Inzaghi rispetto alla sconfitta contro la Juve: senza Maggiore, autore del gol ai bianconeri ma squalificato, centrocampo a 5 con il debuttante in A Pierozzi appena arrivato dalla Fiorentina.In attacco la coppia Tchaouna-Simy, in difesa Daniliuc con Gyomber e Fazio dal 1', davanti a Ochoa che prende il posto di Costil.

Napoli-Salernitana

Probabili formazioni Napoli Salernitana

Di seguito le probabili formazioni da Sky Sport:

(4-3-3), probabile formazione: Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri SALERNITANA (3-5-2), probabile formazione: Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Pierozzi, Sambia, Legowski, Candreva, Bradaric; Tchaouna, Simy. All. Filippo Inzaghi