Napoli-Cremonese Coppa Italia, le probabili formazioni: largo turnover per Spalletti, esordio Bereszynski!

Ultime notizie Coppa Italia - Tornano subito in campo gli uomini di Luciano Spalletti, che sfideranno la Cremonese in coppa nazionale. Napoli-Cremonese è infatti l'ottavo di finale di Coppa Italia che avrà luogo allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, domani sera: ore 21:00, martedì 17 gennaio 2023. Ma quale sarà l'undici titolare dei partenopei nella prima uscita stagionale in coppa?

Probabili formazioni Napoli-Cremonese di Coppa Italia

Ma quali saranno le probabili formazioni di Napoli-Cremonese di Coppa Italia? Il tecnico dei partenopei, in vista del derby con la Salernitana che chiude il girone d'andata di Serie A, farà turnover: un largo turnover, per dar spazio a chi ha giocato meno sinora. Che poi si tratta pur sempre di certezze, in ogni reparto. Dall'altra parte, una nuovaCremonese: la prima di Davide Ballardini che subentra a Alvini. Potrebbe confermare, essendo arrivato soltanto ieri, il 3-4-1-2 dell'ultimo match.

QUI NAPOLI - Con Sirigu in uscita, potrebbe essere confermato Alex Meret tra i pali ma la scelta arriverà solo dopo la rifinitura. In difesa, quasi certo l'esordio di Bereszynski dal 1': arrivato a gennaio dalla Sampdoria, può far rifiatare capitan Di Lorenzo. Ostigard e Jesus centrali, con Olivera terzino sinistro. In attacco certi di un posto Raspadori e Simeone: con Politano non al meglio, Elmas favorito per far parte del tridente, nel ruolo che ha occupato nella ripresa di Napoli-Juve. Ed è favorito su Zerbin e Kvaratskhelia: ricordiamo infatti che Lozano sconterà la squalifica e non farà parte del match. A centrocampo Ndombele e Demmequasi certi di un posto, potrebbe essere staffetta con Anguissa e Zielinski. E in corsa spazio anche a Gaetano.

QUI CREMONESE - Cremonese molto rimaneggiata per la sfida di Coppa Italia al Napoli: fuori dalla lista dei convocati Radu, Ghiglione, Lochoshvili, Ferrari, Dessers, Ascacibar, Escalante, Chiriches e Acella. Ritorna invece a disposizione Vasquez. E allora Ballardini per la sua prima panchina in grigiorosso potrebbe confermare il 3-4-1-2 con Buonaiuto/Zanimacchia, Ciofani e Afena-Gyan in attacco.

Napoli-Cremonese Coppa Italia

Questi i convocati di Ballardini con ben nove indisponibili:

Portieri : Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

: Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45) Difensori : Aiwu (4), Bianchetti (15), Hendry (2), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

: Aiwu (4), Bianchetti (15), Hendry (2), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5) Centrocampisti : Castagnetti (19), Meité (28), Milanese (62), Pickel (6)

: Castagnetti (19), Meité (28), Milanese (62), Pickel (6) Attaccanti: Buonaiuto (10), Ciofani (9), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98)

Napoli-Cremonese: le probabili formazioni