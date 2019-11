Napoli-Bologna, le probabili formazioni: Ancelotti ritrova Insigne ma perde Allan. Mihajlovic recupera due centrali

SI gioca domani allo stadio San Paolo, fischio di inizio alle ore 18, la gara di campionato tra Napoli e Bologna. Gli azzurri, dopo la giornata movimentata di ieri, con l'incontro con il presidente De Laurentiis, si rituffano nella serie A con l'obiettivo di fare bene.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Dopo il Liverpool è il momento di rilanciarsi nella serie A dove si arriva da risultati non proprio soddisfacenti dopo la delusione prima della sosta con il Genoa e il pareggio esterno con il Milan. Ancelotti valuta la formazione migliore per la sfida al Bologna. Nel 4-4-2 spazio dunque a Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, recuperato. A centrocampo Callejon a destra, Fabian Ruiz ed Elmas al centro e Zielinski a sinistra. In attacco spazio al recuperato Insigne che giocherà accanto a Mertens.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Mihajlovic recupera Danilo e Bani che partiranno titolari. Davanti a Skorupski, dunque, ci saranno anche a destra Tomiyasu e a sinistra Krejci. In mezzo qualche dubbio su Medel: Poli con Dzemaili, mentre il trio offensivo sarà composto da Orsolini, Svanberg e Sansone alle spalle di Palacio.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

