Napoli-Anaune, ecco le formazioni ufficiali

Napoli-Anaune Val di Non è la prima partita amichevole del ritiro estivo di Dimaro. Sono state appena diramate le formazioni ufficiali, con il match in programma questo pomeriggio alle ore 18:00. Rudi Garcia schiera in campo diversi giovani, con i Big che invece giocheranno contro la Spal.

Formazioni ufficiali Napoli Anaune

Ecco dunque la formazione ufficiale di Napoli Anaune: