Enzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Tele A nel corso di Fuorigioco:

"Spero che Kvaratskhelia possa tornare a breve a fare la differenza. Per me il Napoli ha già vinto lo scudetto e non da oggi, da almeno qualche mese. E sono convinto che sia il momento di vendere qualche calciatore importante. Secondo me il Napoli cederà tre giocatori, faccio anche i nomi. Per come la vedo io andranno via Osimhen, Zielinski e Lozano"