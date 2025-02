Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Conte cambia modulo, Raspadori dal 1', Baroni conferma Pedro

Formazioni Lazio-Napoli. Si gioca domani, alle pre 18, allo stadio Olimpico di Roma la 25esima giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Napoli. La redazione di CalcioNapoli24 vi propone le probabili scelte di Marco Baroni e Antonio Conte, pronto a cambiare formazione dopo i tanti infortuni:

Lazio Napoli probabili formazioni

QUI LAZIO - Dopo la manita rifilata al Monza, la Lazio aspetta il Napoli di Conte. Baroni si prepara al big match contro gli azzurri. Davanti a Provedel lo stesso quartetto difensivo vincente di domenica scorsa con Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. Ancora out Hysaj, così come Patric e Vecino. A centrocampo la coppia Guendouzi - Rovella. Dia sta bene, ma va in panchina, ci sarà Pedro con Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e Castellanos centravanti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

QUI NAPOLI - Antonio Conte dovrà fare a meno di Olivera, Spinazzola e Neres e potrebbe optare per il cambio modulo. Davanti a Meret, Rrahmani e Juan Jesus, con l'aggiunta del rientrante Buongiorno a comporre una difesa a tre. Mazzocchi a sinistra, in ballottaggio con Politano, e Di Lorenzo a destra. In mezzo McTominay, Lobotka e Anguissa con Raspadori pronto ad affiancare Lukaku in attacco.

Napoli (3-5-2): Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Rrahmani; Mazzocchi, McTominay, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

