Sky - Anguissa e Koulibaly a disposizione di Spalletti. Il difensore deciderà autonomamente se partire titolare contro l'Inter

Si è conclusa la Coppa d'Africa e gli ultimi giocatori impegnati in questa competizione hanno fatto rientro in Italia, tra questi anche Zambo Anguissa e Kalidou Koulibaly del Napoli.

Kalidou Koulibaly con la maglia del Napoli

Se per Anguissa, la decisione della titolarità contro l'Inter sarà esclusivamente una scelta di Luciano Spalletti, discorso diverso per il difensore senegalese rientrato questa mattina a Napoli accolto con grande entusiasmo a Capodichino dopo lo storico successo in Coppa D'africa.

Koulibaly titolare contro l'Inter?

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, sarà infatti una decisione autonoma del difensore azzurro sulla sua eventuale titolarità contro i nerazzurri. Koulibaly comunicherà le sue sensazioni a Luciano Spalletti e se si dovesse sentire pronto dopo le fatiche e le soddisfazioni della competizione africana, partirà dal primo minuto contro gli uomini di Simone Inzaghi.