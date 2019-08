Juventus-Napoli, Sky anticipa la formazione: sorpresa Maksimovic, tre ballottaggi per i bianconeri

Tutto pronto per Juventus-Napoli, match programmato per questa sera all'Allianz Stadium. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ancelotti sembrerebbe intenzionato a confermare gli undici uomini vittoriosi contro la Fiorentina: l'unica candidatura differente potrebbe essere quella di Nikola Maksimovic che agirebbe da terzino destro e sostituirebbe Di Lorenzo.

Qualche dubbio invece per Maurizio Sarri, il non sarà tuttavia in panchina: De Ligt o Demiral per sostituire lo sfortunato Chiellini, Rabiot o Matuidi per agire da mezz’ala sinistra e soprattutto Higuain o Dybala per il ruolo da centravanti.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni di Sky Sport:

Juve (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens.