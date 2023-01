Inter-Napoli, le probabili formazioni: Ndombele può partire dal 1', due dubbi in difesa

Si ritorna in campo e il campionato di Serie A riprenderà con una sfida dal sapore di scudetto tra Inter e Napoli. Si gioca a San Siro (fischio d'inizio alle 20.45 di domani, mercoledì 4 gennaio) in un match che promette spettacolo. L'Inter occupa il quarto posto della classifica a pari merito con la Lazio con 30 punti, undici meno del Napoli, in testa.

Luciano Spalletti

Le probabili scelte di Inzaghi

Inzaghi dovrà fare a meno di Brozovic, ko per un problema muscolare. A disposizione il campione del mondo Lautaro Martinez che in ballottaggio con Dzeko per affiancare Lukaku nel 3-5-2. In cabina di regia ci sarà Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan sui lati. Sulle corsie Dumfries a destra e Dimarco a sinistra con Acerbi favorito su De Vrij per completare il reparto difensivo con Skriniar e Bastoni. In porta ci sarà Onana.

Inter (3-5-2) - Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. S. Inzaghi

Le probabili scelte di Spalletti

Spalletti recupera i reduci dal mondiale ma perde Gaetano per influenza. Si giocherà col solito 4-3-3 con Osimhen, Kvaratskhelia e Politano a comporre il tridente offensivo. A centrocampo Ndombele in ripresa potrebbe spuntarla su Anguissa con Lobotka e Zielinski. Qualche dubbio in più, Spalletti, sembra averlo in difesa, dove ci sono i ballottaggi tra Juan Jesus e Rrahmani e Mario Rui ed Olivera a completare il reparto con Kim Min-jae e Di Lorenzo. Meret in porta.

Napoli (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

