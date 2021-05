Il Mattino - Gattuso ritrova Manolas, ancora out Ospina! Staffetta Osimhen-Mertens e Politano-Lozano

Napoli - Arrivano le ultime notizie di formazione del Napoli riportate da Il Mattino. Gattuso recupera Manolas che ha scontato la squalifica, torna dal primo minuto anche Fabian Ruiz, in attacco proseguirà con la staffetta tra Mertens e Osimhen, uno comincerà dall’inizio e l’altro entrerà a partita in corso, oppure ci sarà spazio per entrambi per uno spezzone di gara. Per Napoli-Cagliari ballottaggi tra Hysaj e Mario Rui e tra Politano e Lozano. Ancora indisponibile Ospina (ieri ha svolto terapie e lavorato in palestra, lavoro in palestra anche per Lobotka che questa settimana ha accusato leggeri sintomi influenzali) in porta toccherà ancora a Meret titolare contro Inter, Lazio e Torino.