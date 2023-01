Formazioni Napoli-Roma: Spalletti sceglie Lozano dal 1'! Le scelte ufficiali di Mourinho

Formazioni ufficiali Napoli Roma. Sono state comunicate le formazioni di Napoli Roma, prossima partita di Serie A che si giocherà alle ore 20:45 allo stadio Maradona. Sarà la prima giornata del girone di ritorno quella del Derby del Sole, infatti si giocherà la 20a giornata da calendario Serie A.

Formazioni Napoli Roma, le scelte ufficiali

Formazioni Napoli Roma 2023 per la sfida scudetto in questo posticipo domenicale della 20a giornata di Serie A, una gara che può riverlarsi davvero emozionante per entrambe le tifoserie in un Maradona pieno. Le ultime di formazioni: Napoli Roma, queste le scelte ufficiali dei due allenatori su CalcioNapoli24:

NAPOLI - Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione : Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone.

ROMA - Rui Patricio; Mancini, Smallling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic, Belotti, Solbakken, El Shaarawy

Turno Serie A 20esima giornata

BOLOGNA-SPEZIA, venerdì 27 gennaio ore 18:30 [DAZN]

LECCE-SALERNITANA, venerdì 27 gennaio ore 20:45 [DAZN]

EMPOLI-TORINO, sabato 28 gennaio ore 15:00 [DAZN]

CREMONESE-INTER, sabato 28 gennaio ore 18:00 [DAZN]

ATALANTA-SAMPDORIA, sabato 28 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

MILAN-SASSUOLO, domenica 29 gennaio ore 12:30 [DAZN-Sky]

JUVENTUS-MONZA, domenica 29 gennaio ore 15:00 [DAZN]

LAZIO-FIORENTINA, domenica 29 gennaio ore 18:00 [DAZN]

NAPOLI-ROMA, domenica 29 gennaio ore 20:45 [DAZN]

UDINESE-VERONA, lunedì 30 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]