Formazioni ufficiali Juventus-Napoli: un solo cambio per Ancelotti, Sarri si affida a Higuain

Formazioni Ufficiali di Juventus-Napoli. Il match si giocherà alle ore 20:45 italiane all'Allianz Sadium di Torino. Viottoria per entrambe le squadra alla prima gara stagionale di Serie A. La squadra di Ancelotti proverà a confermarsi nel big match scudetto contro la Juve di Sarri, assente in panchina per polmonite. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni Juventus-Napoli