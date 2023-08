Formazioni ufficiali Frosinone Napoli: Cajuste titolare a sorpresa!

Formazioni ufficiali Frosinone Napoli. Sono state comunicate anche le formazioni Frosinone Napoli per quella che sarà la 1a giornata del campionato italiano che si giocherà alle ore 18:30 tra la squadra di Di Francesco e quella di Rudi Garcia.

Formazioni Frosinone Napoli Serie A, le scelte ufficiali

Formazioni Frosinone Napoli 2024 Serie A, la sfida della 1a giornata di Serie A, una partita che può riverlarsi subito importante ed emozionante per una sfida tta la noepromossa vincitrice in B e i Campioni d'Italia dello scorso anno in A. LE formazioni Frosinone Napoli, con le scelte ufficiali Di Francesco e Rudi Garciasu CalcioNapoli24:

FROSINONE - Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. In panchina : Cerofolini, Palmisani, Macej, Pahic, Szyminski, Haoudi, Brescianini, Barrenechea, Garritano, Bidaoui, Kvernadze, Canotto, Borrelli. Allenatore : Di Francesco.

Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. : Cerofolini, Palmisani, Macej, Pahic, Szyminski, Haoudi, Brescianini, Barrenechea, Garritano, Bidaoui, Kvernadze, Canotto, Borrelli. : Di Francesco. NAPOLI - Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori. In panchina: Gollini, Contini, Mario Rui, Natan, Ostigard, Zanoli, Anguissa, Elmas, Russo, Zedadka, Lozano, Simeone, Zerbin. Allenatore: Rudi Garcia.

Probabili Formazioni Frosinone Napoli

Queste le probabili formazioni di Frosinone Napoli: