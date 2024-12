Formazioni Torino-Napoli, le ultimissime da Sky: Conte ha scelto l'attacco!

Ultime notizie Serie A - Il Napoli capolista gioca oggi alle ore 15 in casa del Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. Ma quali saranno le scelte di formazione di Vanoli e Conte? Andiamo a scoprire quelle che sono le ultimissime notizie sulle possibili scelte dal 1' dei due allenatori.

Torino-Napoli: Conte e Vanoli

Torino-Napoli: le ultimissime di formazione

A poche ore ormai da Torino-Napoli, è tempo di ultimissime news sulle probabili formazioni di Vanoli e Conte: il tecnico granata dovrebbe puntare ancora su Adams e un Sanabria recuperato in attacco, con Gineitis in mezzo al campo. Mentre Antonio Conte è intenzionato a confermare il solito undici titolare, con in avanti il tridente Politano-Lukaku-Kvara. Con David Neres che scalpita ma potrebbe essere una carta da partita in corso e trovare spazio dall'inizio giovedì, in Coppa Italia a Roma contro la Lazio.

Queste le ultimissime news sulle formazioni proposte da Sky Sport:

QUI TORINO - L'allenatore granata Vanoli dovrebbe puntare ancora sulla coppia Adams-Sanabria, anche se scalpita Njie. In difesa sono sicuri del posto Coco e Masina, mentre Walukiewicz è in vantaggio per chiudere il terzetto di difesa. Sugli esterni si candidano dal 1' Pedersen e Vojvoda. QUI NAPOLI - L'allenatore salentino Conte pare intenzionato a confermare il blocco degli undici fedelissimi anche per la trasferta di Torino: al centro dell'attacco ci sarà Lukaku, con Politano e Kvaratskhelia ai lati. Sebbene David Neres scalpiti e Conte stia valutando un suo maggior impiego, è più probabile vederlo a gara in corso che dall'inizio al posto del georgiano. Nessun dubbio a centrocampo: Anguissa-McTominay ai lati di Lobotka, a sinistra trova ancora spazio Mathias Olivera, uno dei pretoriani del tecnico leccese.

Formazioni Torino Napoli: le scelte di Conte

Ecco di seguito, quindi, le formazioni di Torino-Napoli, secondo la redazione di Sky:

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineits, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli

(3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineits, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte