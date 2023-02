Formazioni Sassuolo-Napoli, le ultime da Sky: novità Elmas-Politano! Chance per Simeone?

Ultime notizie SSC Napoli - Questa sera al Mapei Stadium alle ore 20:45 andrà in scena Sassuolo-Napoli, gara valida per la 23ª giornata di Serie A TIM. Ma quali saranno le scelte dei due allenatori, Dionisi e Spalletti? Non manca ormai molto al fischio d'inizio.

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli: le ultime da Sky

È il giorno di Sassuolo-Napoli e allora andiamo scoprire le ultimissime notizie di formazione da Sky Sport con le scelte di Dionisi e Spalletti dal primo minuto. La sfida del Mapei Stadium tra i neroverdi e la capolista apre la 23ª giornata di Serie A. Dionisi sembra orientato a non correre rischi con Berardi, uscito malconcio dall'ultima partita contro l'Udinese: possibile l'impiego di Bajrami nel tridente offensivo. Spalletti potrebbe affidarsi a Elmas a centrocampo, con Zielinski a riposo in vista della Champions League. E non solo perché valuta altri cambi.

Spalletti e Dionisi

Ma partiamo dal Sassuolo:

Non cambia il modulo, variano gli interpreti per Dionisi, alle prese con il dubbio Berardi, uscito malconcio dall'ultima gara contro l'Udinese: potrebbe andare in panchina. Nel tridente offensivo si potrebbe dunque vedere Bajrami. Per gli altri due posti favoriti Laurienté e Defrel (in dubbio con Pinamonti). In difesa ancora Ruan e Erlic in vantaggio su Ferrari. A destra sempre Zortea.

SASSUOLO ( 4-3-3), probabile formazione: Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté. All: Dionisi

Formazione Sassuolo

Probabile formazione del Napoli

Queste le ultime da Sky Sport riguardo la formazione del Napoli al Mapei Stadium:

Continuare la corsa incontrastata in campionato ancora con i "titolarissimi" o fare un po' di turnover in vista della Champions League? È questo il grande interrogativo di Spalletti per la gara del Mapei Stadium. Probabile chance dal 1' per Elmas e Politano al posto di Zielinski e Lozano. In avanti difficile rinunciare a Osimhen, ma Simeone scalpita.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti