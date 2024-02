Formazioni Sassuolo-Napoli, le ultime da Sky: Meret confermato, Calzona cambia attacco e difesa | FOTO

Ultime notizie Serie A - Si avvicina Sassuolo-Napoli, perché gli azzurri scenderanno oggi in campo alle ore 18 per il recupero della giornata che non hanno disputato essendo in Supercoppa Italiana. Debutto sulla panchina neroverde per Bigica: con Boloca squalificato, Thorstvedt dovrebbe essere arretrato al fianco di Matheus Henrique con Volpato nel tridente di trequartisti. Calzona ritrova il capitano Di Lorenzo dopo la squalifica, ma perde Cajuste per infortunio. Con quali uomini giocheranno le due squadre, entrambe in netta difficoltà nell'ultimo periodo?

Andiamo a scoprire le ultimissime notizie sulle formazioni di Sassuolo-Napoli da Sky Sport, col match fissato fra poche ore, alle 18. Quali saranno le scelte di Bigica e Calzona? Ecco le ultime news da Sky:

SASSUOLO - Esordio in panchina per Bigica, che ha preso il posto dell'esonerato Dionisi. In difesa possibile debutto dal 1' per Kumbulla. Thorstvedt e Matheus Henrique favoriti in mezzo al campo. Volpato-Bajrami-Laurientè agiranno alle spalle di Pinamonti.

NAPOLI - Terza partita sulla panchina del Napoli per Calzona: c'è il ritorno del capitano Di Lorenzo, dopo la squalifica scontata contro il Cagliari. Dubbio in difesa tra Ostigard e Natan. A centrocampo Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka. Cajuste out per un risentimento muscolare, tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Probabili formazioni Sassuolo Napoli

