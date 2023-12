Formazioni Napoli-Inter, le ultimissime Sky: Osimhen-Zielinski dal 1', scelto il terzino! Out Bastoni

Ultime notizie Serie A - Tutto pronto per il big match delle 20:45 di domenica 3 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona dove andrà in scena Napoli-Inter: i campioni d'Italia sfidano la favorita per lo scudetto 23/24. Con Osimhen che è pronto a tornare dal primo minuto contro l'Inter. Novità sulle condizioni di Zielinski, sul terzino scelto da Mazzarri e sull'undici titolare di Simone Inzaghi. Andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori per la super sfida di Serie A TIM.

Napoli-Inter: probabili formazioni Mazzarri e Inzaghi

Andiamo a vedere le utlimissime notizie e le probabili formazioni di Napoli-Inter con le indicazioni che arrivano dagli inviati di Sky Sport:

NAPOLI - Osimhen è pronto a riprendersi il posto nell’XI di partenza anche se difficilmente farà 90 minuti. Zielinski non sta benissimo, se non ce la fa pronto Elmas. Ai box sia Mario Rui che Olivera, Mazzarri stavolta sposta Natan nel ruolo di terzino sinistro e affianca Ostigard a Rrahmani. Juan Jesus in panchina. INTER - Bastoni si è allenato ancora a parte e non è convocato per il big match del 'Maradona'. Dumfries torna titolare sulla destra, con Darmian arretrato in difesa. In mediana Calhanoglu sarà il regista con Barella e Mkhitaryan ai propri lati. In attacco nessuna sopresa: Lautaro e Thuram guideranno ancora una volta la squadra dopo aver riposato a Lisbona.

Probabili formazioni Napoli-Inter

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Inter con l'11 scelto da Mazzarri e da Inzaghi:

Probabile formazione SSC Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi