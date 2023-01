Formazioni Inter-Napoli: Spalletti recupera Meret e rilancia subito Kim-Rrahmani! Inzaghi tiene fuori Dumfries

Formazioni ufficiali Inter Napoli. Sono state comunicate le formazioni di Inter Napoli, partita di Serie A che è valida per la 16a giornata da calendario. La partita si giocherà alla ore 20:45. La squadra di Spalletti in campo a San Siro per confermare il vantaggio del primo posto dopo la lunga sosta.

Formazioni Inter Napoli, le scelte ufficiali

Formazioni Inter Napoli è il match della 16a giornata di Serie A, la partita potrebbe riservare delle sorpese già in termini di formazioni: Inter Napoli, queste le scelte ufficiali dei due allenatori su CalcioNapoli24:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Dumfries, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Lautaro, Correa, Bellanova, Asllani, D'Ambrosio, Carboni, Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Sirigu, Demme, Juan Jesus, Mario Rui, Elmas, Lozano, Simeone, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Raspadori, Ndombele. Allenatore: Luciano Spalletti.

Formazioni Inter Napoli 2023

Probabili formazioni Inter Napoli

Queste le probabili formazioni Inter Napoli:

Inter (3-5-2) - Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All . S. Inzaghi

- Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. . S. Inzaghi Napoli (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

16ª Giornata Andata Serie A

SALERNITANA-MILAN, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN-Sky]

SASSUOLO-SAMPDORIA, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN]

SPEZIA-ATALANTA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]

TORINO-VERONA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]

LECCE-LAZIO, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN-Sky]

ROMA-BOLOGNA, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN]

CREMONESE-JUVENTUS, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN]

FIORENTINA-MONZA, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN-Sky]

INTER-NAPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]

UDINESE-EMPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]