Formazioni Fiorentina-Napoli, le ultimissime SKY - Spalletti si affida a Ospina-Rrahmani e lancia Lozano, c'è Callejon dal 1'

Ultimissime formazioni Fiorentina-Napoli - Il Napoli, vittorioso in tutte le sue prime sei partite di questo campionato, insegue il suo record stabilito nella stagione 2017/18 con Maurizio Sarri in panchina, quando vinse tutte le prime otto partite di Serie A, per poi fermarsi alla nona contro l’Inter di Luciano Spalletti (0-0). Nelle ultime 12 sfide di Serie A al Franchi tra Fiorentina e Napoli, la squadra toscana ha trovato un solo successo (3-0 nell’aprile 2018 grazie alla tripletta di Simeone): sei vittorie azzurre e cinque pareggi completano il parziale. Ma quali saranno le scelte dal primo minuto dei due allenatori?

Fiorentina-Napoli, probabili formazioni Sky

Ecco le ultime di formazione da Sky Sport per Fiorentina-Napoli, partiamo dalla viola:

Italiano dovrebbe confermare l'XI che ha vinto a Udine con la sola eccezione di Nico Gonzalez, rientrato dalla squalifica, al posto di Saponara. In difesa Martinez Quarta favorito su Igor. Assente Castrovilli, che non figura nella lista dei convocati: lo rivedremo dopo la sosta delle nazionali.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

Fiorentina-Napoli, la formazione di Spalletti

Napoli, riecco i titolarissimi

Spalletti, reduce dal ko rimediato in Europa League, vuole tornare alla vittoria per mantenere il primato. Il turnover a cui si è appoggiato contro lo Spartak (tra i titolari Meret, Manolas, Elmas, Politano e Petagna) dovrebbe lasciare il posto alle certezze che hanno portato la squadra al vertice della classifica.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo; Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti