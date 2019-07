Di Lorenzo: "Il Napoli sta allestendo una squadra importante, vincere è la speranza di tutti! Numero? Forse il 22. Sono intrigato, Ancelotti mi farà crescere"

Calciomercato Napoli- A Sky Sport è intervenuto il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Sono contento di essere qui, stiamo lavorando bene per preparare la prossima stagione.

È una bella esperienza ed una bella sfida, sono contento di vestire la maglia del Napoli e darò tutto me stesso.

Ancelotti? Ci stiamo conoscendo meglio, essere allenato da lui è bellissimo e mi farà crescere ancora. Sono contento di far parte di questo gruppo.

Compagni di squadra? Aspetto tutti qui a Dimaro, sono tutti dei campioni e non vedo l’ora di conoscerli per integrarmi ancora meglio nel gruppo. Sono curioso di vedere le loro qualità, non vedo l’ora di allenarmi con loro.

L’investimento del Napoli su di me? Napoli mi intriga, il mister vuole terzini che attacchino e sappiano difendere. Cercherò di seguire i suoi consigli per mettere all’opera gli insegnamenti sul campo.

Numero scelto? Ancora non lo so, ci sto pensando ma forse il 22. Il 2 ce l’ha Malcuit (ride, ndr).

Modello di riferimento? Quelli bravi, in A e all’esterno. Cerco di guardare i più forti e prendere spunto.

Io tra un anno? Vincere qualcosa è la speranza di tutti noi e dei tifosi, dev’essere un anno importante e la società sta allestendo una squadra importante. Se me l’avessero detto che sarei stato qui, non ci avrei creduto. Sono pronto per questa nuova sfida”