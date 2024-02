Cagliari-Napoli, Sky anticipa le formazioni: Calzona lancia Traorè titolare!

Domenica pomeriggio si gioca Cagliari-Napoli, prossima giornata del campionato italiano di Serie A. Gli azzurri in trasferta alla ricerca disperata di punti per riaprire il discorso qualificazione e provare a riagganciare il quarto posto in classifica.

Sky Sport anticipa le probabili formazioni del match con le scelte del nuovo allenatore Francesco Calzona, ormai tornato al 4-3-3 dopo l'esperienza di Mazzarri. A Cagliari però il Napoli dovrà fare a meno dello squalificato Di Lorenzo, che sarà sostituito da Mazzocchi. A centrocampo gioca Traorè invece che Zielinski. Nessun dubbio invece sulla presenza dal primo minuto di Victor Osimhen.

Formazioni Napoli Cagliari

Queste le probabili formazioni di Napoli Cagliari: