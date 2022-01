Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti rilancia Meret, Mario Rui e forse Zielinski dal 1', panchina per Mertens

Il Napoli giocherà domani allo stadio Dall'Ara in campionato con il Bologna, con la possibilità di riscattare subito la sconfitta ed eliminazione dalla coppa Italia per mano della Fiorentina. Ci sono ancora un po’ di assenze pesanti in casa Napoli: Koulibaly, Anguissa, Ounas, Ospina, Insigne ma Spalletti recupera Osimhen e Zielinski. Queste le probabili formazioni del match:

QUI BOLOGNA - Il Bologna deve fare a meno di Dijks, Schouten e Orsolini. Medel e Vignato sono rientrati dal Covid-19 ma dovrebbero partire dalla panchina. Mihajlovic dovrebbe confermare in difesa, davanti a Skorupski, Soumaoro, Binks e Theate con De Silvestri e Hickey sulle fasce e Soriano dal 1'. In attacco spazio a Sansone e Arnautovic.

BOLOGNA - Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Svanberg, Hickey; Sansone, Arnautovic. All. Mihajlovic

QUI NAPOLI - Fabian Ruiz e Lozano hanno potuto lavorare col gruppo e dovrebbero partire dal 1', così come Meret e Mario Rui, che è stato recuperato dal Covid. Zielinski, invece, ha già due tamponi negativi ma soltanto domani, se l’ultimo test sarà negativo, potrà raggiungere i compagni a Bologna dopo le visite di controllo. Di Lorenzo confermatissimo a destra con Mario Rui a sinistra e Rrahmani-Juan Jesus al centro della difesa. Fabian Ruiz dovrebbe essere affiancato da Lobotka. Elmas e Lozano, con il rientrante Zielinski, dovrebbero comporre il terzetto alle spalle di Petagna, con Mertens che partirà dalla panchina.

NAPOLI - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti

