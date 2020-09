Fantacalcio, nuove App e funzionalità nella stagione 20-21: tutte le novità [FOTOGALLERY]

In vista dell’avvio della Serie A 2020-2021, previsto per il 19 settembre, Fantacalcio® presenta tutte le sue novità digitali dedicate al vasto popolo di fantallenatori e appassionati. Già durante la prima metà del 2020, in ogni caso, non erano mancate tante nuove proposte agli utenti: è stata rilasciata una Skill dedicata per Amazon Alexa, che ha seguito la Action Fantacalcio® su Assistente Google; è stata lanciata un'intera linea scuola Fantacalcio®, in collaborazione con GUT Distribution; ed è stata annunciata una partnership con Fantacycling - il Fantaciclismo®.

Il 2 settembre 2020, dopo la pubblicazione di liste e quotazioni ufficiali per la stagione 20-21, è stato rilasciato l’aggiornamento dell’App Leghe Fantacalcio®, l’applicazione ufficiale di gioco. Al suo interno sono state introdotte:

Leghe Open: una nuova possibilità di gioco, per tutti i fantallenatori che non giocano in una lega già esistente, e che, consultando una bacheca virtuale delle Leghe disponibili, possono chiedere di partecipare. Allo stesso modo è possibile organizzare una Lega, secondo criteri regolamentari ma anche geografici, e cercare così nuovi amici e rivali

Fantacalcio 20-21 leghe open

Chat di Lega: uno strumento imprescindibile di messaggistica istantanea da utilizzare nella propria lega, per scambiarsi informazioni utili, proposte di scambio, ma anche sfottò e battute. Nella Chat di Leghe Fantacalcio, per ora implementata in versione beta in App, sarà possibile anche inserire sondaggi, note vocali, scambi.

Fantacalcio 20-21 chat di Lega

FantaAsta Live: in lavorazione in questi giorni, consentirà a chiunque di partecipare alla propria Asta di Lega comodamente da casa, o da qualsiasi posto al mondo. Tutti i partecipanti all’Asta, difatti, si siederanno virtualmente intorno a un tavolo che ricorda quello da poker, per contendersi i calciatori più prestigiosi a suon di rilanci e abbandoni, chiamate e controchiamate, attese snervanti e clic frenetici. Il tutto, ovviamente, asserviti da una chat che consentirà loro anche di comunicare a distanza. A fine asta, ovviamente, le rose compilate saranno automaticamente assegnate alle squadre. Sarà anche possibile caricare più comodamente le rose create al termine dell’asta, usando FantaAsta, il software che consente di gestire e organizzare le aste a cui i fantallenatori partecipano dal vivo.

Fantacalcio 20-21 asta live

Il 3 settembre 2020 è stata invece rilasciata la nuova App Fantacalcio®, dedicata alla testata giornalistica Fantacalcio.it. Completamente rivista e modernizzata, nei contenuti e nella grafica, resa più accattivante e interattiva, munita d'una sezione video dedicata e arricchita da un'infinità di statistiche aggiornate in tempo reale, che si affiancano alle news h24, alle schede di tutta la Serie A ed agli immancabili voti Live, da noi messi sul mercato nel lontano 2012, e oggi uno standard consolidato. La nuova App Fantacalcio sostituisce sugli store la precedente, ed andrà scaricata ex novo da lettori e utenti di Fantacalcio.it

Nuova app fantacalcio 2020-21

Il 4 settembre 2020, infine, è stato rilasciato l’aggiornato stagionale de ‘La Guida per l’Asta perfetta’ di Fantacalcio®, il manuale del fantallenatore che ormai dal lontano 2013 consente a chiunque di preparare al meglio la propria asta. In versione digitale negli ultimi 5 anni, la ‘Guida’ contiene schede, statistiche e descrizioni dettagliate di tutte le squadre e di tutti i calciatori di Serie A, singolarmente inquadrati mediante l’Indice di Appetibilità (I.A.), uno strumento inequivocabile che consente di individuare con una sola occhiata i migliori acquisti da fare in sede d’asta.