La Georgia di Kvaratskhelia entra nella storia. Prima qualificazione agli Europei, i prossimi che si giocheranno in estate in Germania. E' una delle ultime qualificate la Georgia di Kvaratskhelia, l'attaccante del Napoli che è riuscito a portare con i suoi compagni per la prima volta nella storia ad una competizione tra Europei e Mondiali la propria Nazionale. Dopo le fasi a gironi e quelle ad eliminazioni dirette, decisiva la vittoria ai calci di rigore contro la Grecia.