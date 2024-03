Polonia-Estonia 5-1, Zielinski segna e vola in finale di Play-off Euro 2024

Polonia-Estonia 5-1, la Nazionale di Zielinski vola in finale nei play-off delle qualificazioni agli Europei 2024. In gol anche il centrocampista del Napoli, che ha segnato di testa la rete del momentaneo 2-0. In gol anche Frankowski, Piotrowski e Szymanski, più un autogol di Mets. Per l'Estonia - rimasta in 10 per l'espulsione di Paskotsi al 27' - gol di Vetkal nei minuti finali.

Zielinski è rimasto in campo 73 minuti.

La Polonia adesso accede alla finale dei play-off e si giocherà la qualificazione ad Euro 2024 contro il Galles, che ha battuto la Finlandia in semifinale.