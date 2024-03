Playoff Europei, Kvaratskhelia e Zielinski in finale

Kvaratskhelia e Zielinski hanno conquistato la finale dei play off per Euro 24 con le rispettive nazionali e scenderanno in campo martedì prossimo con vista sul prossimo europeo in Germania. La Georgia, orfana di Kvara (era squalificato), ha sconfitto con un secco 2-0 il Lussemburgo (doppietta di Zivzivadze a cavallo dei due tempi) a Tbilisi ed affronterà in finale la Grecia. Zielinski, dal canto suo, ha realizzato il gol del raddoppio con la Polonia all'Estonia (ridotta in dieci per l'espulsione del difensore, Paskotsi) nella semifinale che si è giocata ieri sera a Varsavia (5-1 il finale). Nello stesso girone, il Galles ha sconfitto (4-1) la Finlandia ed affronterà proprio Zielinski, Lewandowski e compagni nella finale del girone sempre martedì prossimo. Chi vince stacca il biglietto per Euro 24.