Malore Eriksen, Peter Schmeichel shock: "Danimarca costretta a giocare per non perdere 3-0 a tavolino"

Europei 2021 - Malore Eriksen, arrivano clamorosi aggiornamenti riguardo la partita Danimarca-Finlandia. L'ex portiere della nazionale danese Peter Schmeichel in un'intervista rilasciata a Good Morning Britain è tornato sulla decisione della UEFA di far disputare il secondo tempo della sfida fra Danimarca e Finlandia all'Europeo nonostante il malore accusato da Christian Eriksen che ha fatto temere anche per la vita del centrocampista dell'Inter.

“Hanno detto che i giocatori hanno insistito per giocare, ma so che non è questa la verità. O meglio è solo un modo di vedere la verità. - ha spiegato Schmeichel come si legge sul Daily Mail – La UEFA ha messo sul piatto tre opzioni. La prima era giocare subito gli ultimi 50 minuti, la seconda era giocare a mezzogiorno il giorno dopo e la terza era quella di rinunciare e perdere 3-0 a tavolino”