Italia-Austria è una delle più viste, 13 milioni di telespettatori e 61% di Share per la Rai: "Grazie a tutti"

Euro 2020 - La partita di ieri sera tra Italia e Austria, che ha visto vittoriosi gli azzurri, oltre ad essere stata una grande partita, è stata anche una delle più viste con ben il 61% di Share. Per questo la RAI, ha voluto ringraziare i telespettatori per la grande affluenza di ieri sera, attraverso un tweet: “Ancora ascolti boom per l'Italia di Mancini. Su Rai Uno 13 milioni e mezzo di telespettatori con oltre il 61% di share. Ottimi i risultati anche per gli spazi pre e post partita. Grazie a tutti”.