Comunicato ufficiale UEFA dopo i fatti di Bruxelles.

Ecco la nota pubblicata dalla federazione europea: "Stasera in tutte le partite di qualificazione a UEFA EURO 2024 verrà osservato un momento di silenzio, in ricordo delle due vittime dell'attentato terroristico di ieri a Bruxelles, in vista della sfida tra Belgio e Svezia".

Anche la partita Inghilterra-Italia di stasera, dunque, osserverà il minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'attentato a Bruxelles.