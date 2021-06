Il Mattino - Mancini si affida ancora a Insigne! Lorenzo vuole riscattarsi dopo aver deluso contro l'Austria, vuole essere il leader dell'Italia

Napoli - Non c’è più tempo per Lorenzo Insigne che con l'Italia ha sprecato la prima grande occasione contro l’Austria a Euro2020. Come riportato da Il Mattino, sa bene Insigne di aver deluso ma Mancini gli darà un'altra occasione. Ha lottato, ma senza incantare e ora deve ignorare le critiche: ha giocato esattamente come l’Italia contro gli austriaci. Ovvero, male. Né più né meno degli altri.

Italia, Insigne pronto al riscatto contro il Belgio

Insigne ha un talento fin da piccolo e gli occhi sono puntati tutti su di lui che deve essere leader in Nazionale. Nei quarti, Mancini si affiderà ancora a Lorenzo perché Insigne, a trent’anni, non si è mai gettato via. La testa ha sempre sorretto fisico e tecnica. E lo farà anche questa volta. Alla faccia di chi fa le smorfie vedendolo soffrire senza fare magie. Roberto Mancini continua ad affidargli le chiavi dello sviluppo offensivo dell’Italia con al suo fianco Spinazzola e Verratti che formano una catena.