Il Mattino - L'Italia di Mancini è di tutti, addio al blocco Juve: divisione di calciatori equa sparsa tra i migliori club del mondo [GRAFICO]

Europei 2021 - C’era una volta il blocco Juve nella Nazionale Italiana, ora però non è più così. Infatti, l'edizione odierna de Il Mattino, analizza proprio come sia cambiata sotto tutti i punti di vista l'Italia con Roberto Mancini. Divisione precisa tra i migliori club al mondo che hanno diversi calciatori convocati nell'Italia. Come mostra il grafico, non esiste nessun blocco Juve come era un tempo, adesso ci sono solo 4 i calciatori della Juventus che resta la squadra con più giocatori chiamati nella Nazionale Italiana. All'estero due arrivano dal PSG e dal Chelsea. Sono ben tre per il Napoli.