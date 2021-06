Il Mattino - Di Lorenzo è diventato un punto fermo per Mancini, il CT non può fare a meno di lui! Tre anni fa festeggiava la promozione in A

Napoli - Giovanni Di Lorenzo show con l'Italia mentre tre anni fa esultava per la promozione in A con l'Empoli. Dopo essere rientrato nei 26 convocati di Mancini è riuscito anche a stupire subentrando da riserva dell'infortunato Florenzi. Ora Di Lorenzo è diventato un punto fermo della Nazionale di Mancini e sabato sera si è imposto con la personalità del veterano. Preciso in marcatura (salvo quella sbavatura che poteva costare cara sul gol annullato ad Arnautovic), ma soprattutto in fase di spinta è stato una costante. Nel secondo tempo supplementare, quando gli azzurri sembravano tutti in debito di ossigeno, si è autolanciato in un coast to coast irresistibile. Rapidamente si è perso il conto di austriaci saltanti netti e a momenti ci scappava anche il gol. Ecco, quello che al momento manca al suo Europeo, e la cosa non sembra poi così utopica visto che sia a Empoli che nel Napoli ha dimostrato di essere un difensore specializzato nelle sortite offensive. Magari ha conservato l’asso nella manica per i quarti. Perché Mancini non potrà certo fare a meno di lui. A riportarlo è il Il Mattino.