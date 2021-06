Francia, Deschamps: "Buttare fuori il Portogallo è la migliore motivazione che potevamo avere"

Euro 2020 - Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato del match di domani contro il Portogallo: "Non c'è motivazione migliore nella possibilità di eliminare il Portogallo. La nostra ambizione è ottenere il miglior risultato possibile per avere un impatto sulla classifica e, in modo collaterale, sui nostri avversari. Ci siamo garantiti gli ottavi e questo ci dà una certa calma, che non è in competizione con le nostre ambizioni. Griezmann? So che è in grado di giocare in ogni posizione offensiva e che la sua preferenza è quella di giocare centrale. Devo pensare al quadro generale per sapere se ha un impatto positivo sull'equilibrio della squadra".