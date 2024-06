Formazioni Italia-Spagna: Spalletti con una sorpresa tra i titolari

Ultimissime su quella che sarà la prossima partita Italia-Spagna, sorpresa per Luciano Spalletti che nelle formazioni Italia Spagna sembra aver deciso di cambiare qualcosa rispetto la prima partita.

Probabili formazioni Italia-Spagna: le scelte di Spalletti

Pronto un cambio di formazione per Italia Spagna, con Luciano Spalletti che al fianco di Barella e Jorginho è pronto ad inserire Cristante con Chiesa, Pellegrini e Scamacca confermati in zona offensiva. Cristante può prendere il posto proprio di Frattesi per aggiungere fisicità e provare a togliere il pallino del gioco alla Nazionale spagnola, ma anche per contrastare meglio col fisico le mischie in area.