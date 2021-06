Notizie Calcio - L'Italia si è concessa una passeggiata nel parco di Villa Borghese, non distante dall'hotel in cui alloggia, prima dell'ultima partita del girone con il Galles, in programma alle 18 allo Stadio Olimpico.

Gli azzurri, già certi di un posto per gli ottavi di finale, hanno cosi stemperato la tensione pre-gara: contro Bale e compagni è infatti in palio il primo posto nel Gruppo A, con la Nazionale di Mancini a cui basterebbe anche un pareggio.