Ultimissime Calcio Napoli - Grande entusiasmo quest’oggi in Germania al ritiro della nazionale georgiana dove alcuni tifosi napoletani sono rimasti lì in attesa in particolare per Kvaratskhelia.

Tifosi del Napoli incontrano Kvaratskhelia in Germania per Euro 2024

“Napoli ti ama, ti vogliamo bene”, gli urla un sostenirore azzurro. Quando poi l’attaccante si avvicina per un selfie continua: “Se cambi squadra non fa niente, ti vogliamo bene”. Clicca sul play in basso per vedere.