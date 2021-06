Di Lorenzo titolare con l'Italia? CdM: quattro anni fa era in C, ora la sua favola mercoledì può arricchirsi di un’altra pagina!

Napoli Calcio - Il Napoli in Nazionale non è soltanto Insigne, Di Lorenzo sta conquistando la scena. Contro la Turchia è entrato ad inizio ripresa, dando un grande contributo all’Italia che con la sua freschezza ha potuto spingere anche a destra. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Florenzi ha rimediato un indurimento al polpaccio, l’infortunio spinge Di Lorenzo tra i titolari mercoledì contro la Svizzera. È una storia bellissima considerando che soltanto quattro anni fa Di Lorenzo giocava al Matera in serie C. Di Lorenzo sia con Ancelotti che con Gattuso ha conquistato la fascia garantendo un ottimo rendimento. La sua favola mercoledì può arricchirsi di un’altra pagina: la prima da titolare in un grande evento con la Nazionale"