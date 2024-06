Ansia Europei in Germania: arrestato sostenitore ISIS, era un candidato steward

Clamoroso quanto accaduto in Germania a pochi giorni dall'inizio degli Europei 2024 che si giocheranno proprio sul territorio tedesco. Arriva la notizia dell'arresto di un sostenitore ISIS che era anche uno dell'organizzazione del torneo della Uefa.

Germania: arrestato un sostenitore ISIS

Ultime notizie calcio - Arrivano notizie che mettono ansia ai tifosi in Germania. Perché il noto quotidiano tedesco della Bild ha annunciato l’arresto del presunto sostenitore dell’ISIS che si trovava coinvolto nell’organizzazione della stessa manifestazione Uefa per i prossimi Europei.

Si trattava di un candidato steward per l’interno degli stadi in Germania che si occuperanno del controllo degli impianti per Euro 2024. Come riferito dai media tedeschi, infatti, è stato arrestato un sostenitore dell’ISIS che faceva parte della squadra dei potenziali steward per i “controlli” all’interno degli stati tedeschi.