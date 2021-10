Ultras napoletani e bulgari a caccia: si cercano i tifosi del Legia in città! [FOTO]

Napoli Europa League. Stasera allo stadio Diego Armando Maradona va in scena Napoli-Legia Varsavia, terza giornata della fase a giorni di UEFA Europa League: non ci si aspettano molti tifosi sugli spalti, eppure la partita appare particolarmente sentita nel mondo ultras. Nella mente della tifoseria organizzata napoletana è ancora vivido il ricordo di sei anni fa: era il 2015 e Napoli e Legia Varsavia si scontrarono in Europa League. All'epoca gli ultras polacchi ingaggiarono violentissimi scontri con i napoletani in città ed imbrattarono lo stadio San Paolo con scritte offensive e simboli fascisti.

Napoli-Legia, sfida ultras

Quest'anno, invece, la Prefettura ha vietato la vendita di biglietti ai tifosi polacchi e dunque nel settore ospiti dello stadio Maradona non ci saranno ultras del Legia. Si temono comunque scontri con eventuali tifosi polacchi giunti in Italia senza biglietto, per sostenere la propria squadra. Stando alle foto pubblicate da Hooligans Tv, emittente molto informata circa quanto accade negli ambienti ultras, ieri sera gruppi di ultrà napoletani si sono uniti agli ultras del Lokomotiv Plovdiv (squadra bulgara gemellata col Napoli) per andare a caccia di ultras del Legia in città.