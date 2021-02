Napoli - Fuori dalla corsa scudetto, fuori dalla Coppa Italia e Supercoppa Italiana persa. Al Napoli di Gattuso resta soltanto l'Europa Leaguese vuole provare ad alzare un trofeo. Infatti, otlre al quarto posto in Serie A come chiesto dalla società, la squadra potrebbe avere come obiettivo primario la vittoria dell'Europa League, per passare quest'anno da una mezza delusione ad un'ottima stagione. A riportarlo è TMW.