Sorteggi Europa League, ottavi di finale: le squadre qualificate

Sorteggi Europa League - Terminano i sedicesimi di finale di Europa League. Da domani via al sorteggio ottavi di finale d'Europa League. Ottavi di Finale che si giocheranno l'11 marzo (andata) e 18 marzo (ritorno). Il calendario di Europa League metterà di fronte grandi sfide per gli ottavi, con le squadre che puntano forte ad arrivare fino alla fase finale. Sorteggi Europa League e squadre qualifcate per gli Ottavi di Finale. Il sorteggio andrà in onda domani, venerdì 26 febbraio alle ore 13:00 e in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Ottavi Finale Europa League, le squadre qualificate

Sorteggi Ottavi Europa League, queste le squadre qualificate:

Tottenham

Dinamo Kiev/Brugge

Real Sociedad/Manchester United

Stella Rossa/Milan

Slavia Praga/Leicester

Braga/Roma

Krasnodar/Dinamo Zagabria

Young Boys/Bayer Leverkusen

Olympiacos/PSV

Arsenal

Glasgow Rangers

Villarreal

Molde

Granada

Shakhtar Donetsk

Ajax

Calendario Europa League, date e sorteggi

Europa League

Sorteggi

Sorteggio ottavi di finale 26/02/2021

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale : 11/03/2021–18/03/2021;

: 11/03/2021–18/03/2021; Quarti di finale : 08/04/2021–15/04/2021;

: 08/04/2021–15/04/2021; Semifinali : 29/04/2021–06/05/2021;

: 29/04/2021–06/05/2021; Finale: 26/05/2021.

Regole Europa League - Il regolamento ci sarà sul sito Uefa Europa League.

Tutte le date sono provvisorie e soggette a modifiche da parte della UEFA in caso di situazion Covid 19. Preliminari, gironi, inizio, stasera, gruppo, gare, tabellone, incontri, ultima, programmi, scontri, prossimi, estrazioni, qualificazioni, classifiche.