Sorteggi Europa League, Inter e Roma attendono le avversarie

Di seguito il sorteggio dei sedicesimi di UEFA Europa League, presso la sede UEFA di Nyon in Svizzera.

Chi vi partecipa?

Al sorteggio partecipano le 12 vincitrici e le 12 seconde classificate nei gironi, più le otto squadre provenienti dalla UEFA Champions League in virtù del terzo posto nel girone.

Teste di serie

Ajax (NED)

Arsenal (ENG)

Basel (SUI)

Benfica (POR)

Braga (POR)

Celtic (SCO)

Espanyol (ESP)

Gent (BEL)

Internazionale Milano (ITA)

Istanbul Basaksehir (TUR)

LASK (AUT)

Malmö (SWE)

Manchester United (ENG)

Porto (POR)

Salzburg (AUT)

Sevilla (ESP)

Non teste di serie

APOEL (CYP)

AZ Alkmaar (NED)

Bayer Leverkusen (GER)

CFR Cluj (ROU)

Club Brugge (BEL)

Copenhagen (DEN)

Eintracht Frankfurt (GER)

Getafe (ESP)

Ludogorets (BUL)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Sporting CP (POR)

Wolfsburg (GER)

Wolves (ENG)

Come vengono determinate le teste di serie?

Le squadre vengono suddivise in due fasce: le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori terze nella fase gironi di UEFA Champions League sono teste di serie.

Come funziona il sorteggio?

Le teste di serie giocano la partita di ritorno in casa.

Nessuna squadra può affrontarne una già incontrata nella fase gironi o proveniente dalla stessa federazione.

Vista la concomitanza degli incontri che vedono coinvolti Porto e Braga, una delle due partite di ritorno sarà giocata il mercoledì. Il Porto ha la priorità grazie al miglior piazzamento in campionato; pertanto, il Braga giocherà la partita di ritorno in casa mercoledì 26 febbraio 2020 alle 18:00 (CET), indipendentemente dalla squadra avversaria.

Quando si gioca?

Le partite di andata si giocheranno giovedì 20 febbraio, mentre il ritorno è previsto per il 27 febbraio. Come nella fase a gironi, le gare saranno suddivise in due fasce orarie, alle 18:55 e alle 21:00. Il sorteggio degli ottavi si terrà il 28 febbraio.

Sorteggi Europa League (in aggiornamento)