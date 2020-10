DIRETTA - Real Sociedad-Napoli 0-0: infortunio per Insigne, fine primo tempo

Real Sociedad-Napoli- Diretta Real Sociedad Napoli League. Gentili lettori di CalcioNapoli24.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Real Sociedad-Napoli, valida per la seconda partita d'Europa League. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 2a giornata di Europa League del Girone del Napoli. Si gioca alle ore 21:00 allo stadio Municipal de Anoeta.

DIRETTA Real Sociedad-Napoli

47' Fine primo tempo 45' Vengono concessi 2 minuti di recupero 45' Giallo per Lozano per fallo sulla trequarti offensiva 43' Oyarzabal calcia dal limite col mancino: palla alta 38' Problema ad un gomito per Ospina che si scontra con Maksimovic in uscita 30' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla a Lozano che prova la conclusione che, però, termina sul fondo 24' Merino vicino al gol di testa su un traversone dalla destra di Gorosabel 22' Cambio per il Napoli: fuori Insigne e dentro Lozano 21' Insigne si ferma, problema muscolare per lui 18' Conclusione di Portu con il destro dall'interno dell'area di rigore, Ospina para senza problemi 12' Imbucata fantastica di Petagna per Mario Rui ma il suo tocco sotto si spegne di poco sul fondo 8' Errore del portiere della Real Sociedad che serve Insigne: saltati 3 avversari, tunnel e conclusione a giro sul secondo palo che swi spegne sul fondo 6' Riparte la Real Sociedad: Oyarzabal riceve e appoggia al centro per Isak ma il suo tiro è murato dalla difesa azzurra 3' Insigne per Hysaj che serve Politano: sbagliato lo scarico, palla alla Real

1' Partiti, palla al Napoli!

PRIMO TEMPO

20:56 - Squadre in campo

20:48 - Squadre negli spogliatoi

20:31 - Prosegue il riscaldamento in vista del match delle ore 21

20:19 - Squadre in campo per il riscaldamento

Le formazioni ufficiali:

REAL SOCIEDAD (4-3-3) - Remiro; Gorosabel, Sagnan, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, D. Silva; Portu, Isak, Oyarzabal. A disp. Moyá, Willian Josè, Januzaj, Munoz, Guridi, Merquelanz, Barrenetxea, Bautista, Lopez, Arambarri, Ayesa, Zubimendi. All. Alguacil

NAPOLI (4-3-3) - Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko, Lobotka; Politano, Petagna, Insigne. A disp. Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Manolas, Rrahmani, Elmas, Fabian, Zielinski, Lozano, Mertens, Osimhen. All. Gattuso

19:30 - UFFICIALE - Osimhen convocato dalla Nigeria: giocherà le qualificazioni per la Coppa d'Africa

19:20 - Maradona jr risponde ad Alguacil: "Gli consiglio di non esagerare col vino durante i pasti serali"

18:30 - ULTIM'ORA - Sky - Real Sociedad-Napoli, Gattuso indeciso tra Bakayoko e Fabian: Lobotka e Demme sicuri del posto dal 1'

15:50 - Real Sociedad-Napoli a porte chiuse, Tuttosport: peccato per lo spettacolo, ma è una buona notizia per Gattuso!

15:20 - Sky - Le ultime di formazione: Gattuso cambia uomini ma non modulo. Fabian sulla trequarti, Osimhen e Lozano verso la panchina

14:40 - Cdm - Duello tutto spagnolo tra il vecchio ed il nuovo: Silva contro l'erede Fabian

Gattuso

