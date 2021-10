Problemi DAZN, la visione di Napoli-Legia interrotta per molti tifosi azzurri [FOTO]

Problemi DAZN durante Napoli-Legia Varsavia. E' successo questa sera giovedì 21 ottobre 2021, quando durante Napoli-Legia Varsavia di Europa League si sono registrati numerosi problemi da parte degli utenti.

Potrebbe interessarti ----> Napoli-Legia Varsavia DIRETTA

Napoli Legia Varsavia, problemi su DAZN

Ebbene durante la gara tra Napoli e Legia Varsavia valida per la 3° giornata di Europa League, la gara trasmessa da Dazn ha subito notevoli interruzioni e ha creato non pochi problemi agli utenti. Sono state tante le lamentele da parte dei tifosi del Napoli che non hanno seguito bene il primo tempo della gara giocatasi allo stadio Maradona.