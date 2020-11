DIRETTA - Napoli-Rijeka, formazioni ufficiali: dentro Elmas, Politano e Petagna

Napoli-Rijeka - Diretta Napoli Rijeka League. Gentili lettori di CalcioNapoli24.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Rijeka, valida per la quarta partita d'Europa League. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 4a giornata di Europa League del Girone del Napoli. Si gioca alle ore 21:00.

DIRETTA Napoli-Rijeka

19.34 - FORMAZIONE UFFICIALE RIJEKA - Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio; Muric, Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic

A disposizione: Nwolokor, A. Frigan, Braut, Yateke, Raspopovic, Hodza, Putnik, M. Frigan

19.33 - FORMAZIONE UFFICIALE DEL NAPOLI - Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna

A disposizione: Contini, Ospina, Mario Rui, Fabian, Lozano, Mertens, Insigne, Manolas, Lobotka

19.30 - Ci sarà sicuramente Bakayoko in mezzo al campo, vista la squalifica in campionato. Probabilmente Demme al suo fianco mentre ci sarà Meret tra i pali.

19.15 - Previsto turnover tra le fila del Napoli che domenica affronterà la Roma: dovrebbero riposare alcuni big tra cui Mertens, Fabian e Manolas. In mezzo alla difesa dovrebbe rivedersi Maksimovic, a far coppia con Koulibaly.

19.00 - Secondo quanto si apprende dalla gazzetta dello Sport, Gattuso dovrebbe lanciare in campo dal primo minuto Andrea Petagna. Stessa chance concessa con molta probabilità anche a Ghoulam.

18.50 - Tra circa due ore le squadre scenderanno in campo per questo turno di Europa League in un clima molto particolare. Tutto il mondo del calcio è in lutto non solo Napoli, per la scomparsa di Diego Armando Maradona.

CalcioNapoli24.it vi ha raccontato cosa è accaduto all'esterno del San Paolo oggi pomeriggio, con la dimostrazione di affetto dei tifosi napoletani per l'ultimo saluto all'indimenticato campione.

- Maxischermo e tabelloni pubblicitari per omaggiare Maradona: il San Paolo è pronto!

