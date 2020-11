"Noi abbiamo convinto la UEFA questa sera di lasciarci i cartelloni pubblicitari in movimento, con la faccia perenne di Maradona. Così come nei due schermi ci sarà la faccia di Diego perennemente. Questo lo faremo sia stasera che domenica". Questa l'anticipazione del presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport. CalcioNapoli24.it a poche ore dal fischio d'inizio è in grado di mostrarvi le prime immagini.