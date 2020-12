DIRETTA - Napoli-Real Sociedad 1-0 (34' Zielinski): Merino spreca un'altra occasione

DIRETTA Napoli-Real Sociedad

55' - Inserimento in area di Monreal, cross basso ma Willian Josè in ritardo per fortuna del Napoli! Che brivido!

54' - Corner per il Napoli. Palla allontanata da Willian Josè. Altro cambio: dentro Barrenetxea, fuori Portu.

52' - Che occasione per Merino! Conclusione di un soffio a lato, sprecata una buona occasione per gli spagnoli.

51' - Terreno scivoloso che non rendono la vita facile ai vari contrasti. Arriva adesso la notizia del vantaggio del Rijeka.

50' - Al momento ancora 0-0 tra Az e Rijeka: Sociedad eliminata per adesso, sarebbe fuori dalla competizione.

49' - Gorosabel tira ma respinge la difesa in calcio d'angolo: il Napoli stringe i denti. Cross e colpo di testa di Koulibaly ad allontanare.

47' - Salvataggio di Mario Rui che col piede anticipa Januzaj all'ultimo momento a porta spalancata!

46' - Prova subito a partire forte la Real Sociedad, mischia in area del Napoli, libera Koulibaly dopo una respinta di Ospina.

45'- Sostituzione per per la Real Sociedad. Gorosable in campo, al posto di Zaldua.

45' - Finisce il primo tempo.

43' - Lozano scatta in anticipo e l'assistente non può che alzare la bandierina per fuorigioco. Punizione indiretta per gli avversari.

40' - Cartellino giallo a Lozano: fallo su Merino in posizione centrale, punizione pericolo per la Real Sociedad. Willian Josè calcia sulla barriera.

37' - Cartellino giallo per Zubimendi. Intanto Mertens ha problemi alla spalla per un precendete contrasto. Petagna si sta riscaldando.

34' - GOOOOOOOOOOLLLLL! Uno a zero di Zielinski! Mertens batte il calcio d'angolo, colpo di testa di Monreal a liberare. Il pallone viene stoppato di petto da Zielinski che calcia a volo senza pensarci! Remiro fulminato, resta immobile.

33' - Assit di Lozano al centro, in corsa conclude Zielinski: palla deviata in angolo.

32' - Azzurri che provano ad uscire palla al piede ma Merino recupera a centrocampo, parte palla a piede e calcia: tiro fuori misura.

30' - Torna di nuovo il baricentro basso per il Napoli e spagnoli che tornano a farsi vedere dalle parti di Ospina.

28' - Napoli che è cresciuto in questo momento del match, allentata la pressione degli spagnoli.

25' - Battuto il calcio d'angolo, in mischia Bakayoko conclude davanti a Remiro e palal sull'eterno della rete: peccato! Era una buoa occasione.

23' - Episodio sospetto! Mertens manda in porta Lozano, al limite dell'area Zubeldia falcia il messicano. Per l'arbitro è regolare ma era fallo ed espulsione! cartellino giallo per Mertens per proteste.

21' - Risponde il Napoli: azione insistita sulla sinistra tra Lozano e Di Lorenzo, invitante cross al centro. Insigne prova la girata al volo: palla altissima. Conclusione scriteriata.

19' - Portu viene colto in fuorigioco, l'assitente ha segnalato correttamente.

18' - Maksimovic tenta un anticipo a difesa alta, il Real parte in contropiede con Josè. Due contro due, assist a porta vuota per Portu che conclude fuori! Divorato il possibile vantaggio!

16' - Riprendere a piovere in maniera copiosa. Ancora la Real Sociedad ad impostare.

14' - Januzaj batte un calcio d'angolo e manda il pallone nel mucchio creatosi in area, la prende uno dei difensori che libera.

13' - Zubimendi spalle alla porta serve Willian Josè che conclude ma Ospina si oppune coi pugni. Altra ghiotta occasione per gli spagnoli.

11' - Azione insistita della Real Sociedad, Bakayoko si abbassa molto per aiutare i compagni.

10' - L'arbitro Orel Grinfeld fischia per questo intervento pericoloso di Nacho Monreal

7 ' - Le Normand frana su Mertens in uscita: è fallo, il Napoli può respirare.

5' - Ritmi alti imposti dagli spagnoli: pressing sugli azzurri e Napoli che non riesce ad uscire dalla propria metacampo.

3' - Terza conclusione della Sociedad: pressing sui difensori del Napoli, palla conquistata e tiro alto di Guevara.

2' - Zubimendi tira in porta, parata a terra di Ospina: altra conclusione.

1' - Batte il Napoli. maglia nera per l Real Sociedad che parte forte. Koulibaly respinge una conclusione di Januzaj

Un minuto di raccoglimento per Paolo Rossi.

18.52 - Squadre che escono dal tunnel, pronte e schierate in campo: tra poco ha inizio il primo match della storia nello stadio Diego Armando Maradona.

18.45 - Squadre che hanno terminato il riscaldamento e tra un po' faranno di nuovo il loro ingresso in campo. Intanto continua ad esserci una leggera pioggia.

18.30 - Gattuso non vuole lasciare nulla al caso schierando la migliore formazione possibile: la qualificazione ai sedicesimi rappresenta un passaggio fondamentale per dare continuità sia di risultati che di crescita del gruppo. L'Europa League è un obiettivo stagionale, senza giri di parole.

18.15 - Non c'è Victor Osimhen, ancora fuori uso dopo l'infortunio alla spalla rimediato con la Nigeria. Fuori anche Hysaj e Rrahmani.

18.00 - Confermato Ospina tra i pali e Zielinski trequartista. Inamovibile Insigne, Mertens prima punta. Fiducia per il messicano Lozano chiamato a dare continuità dopo la buona prestazione col Crotone.

17.40 - FORMAZIONI UFFICIALI - Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino; Portu, Januzaj, Zubimendi; Willian José

17.30 - È tutto pronto allo stadio San Paolo, ormai ribattezzato stadio Diego Armando Maradona. Napoli-Real Sociedad sarà la prima partita nel'impianto con la nuova denominazione.

17.15 - Nel gruppo F il Napoli è in testa con 10 punti, seguono Real Sociedad e AZ Alkmaar a 8, fanalino di coda è il Rijeka. Agli azzurri basterebbe un pareggio per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League, una vittoria per passare il turno da primi del girone.

17.00 - Secondo le ultime indicazioni, Gattuso riporterebbe Fabian in coppia con Bakayoko e Maksimovic al centro della difesa con Koulibaly. In attacco Politano vince il ballottaggio con Lozano. Tutto questo in attessa delle formazioni ufficiali.

?Napoli-Real Sociedad - Diretta Napoli Real Sociedad Europa League. Gentili lettori di CalcioNapoli24.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Real Sociedad, valida per la sesta partita d'Europa League. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 6a giornata di Europa League del Girone del Napoli. Si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:55.

