Napoli-Legia, venduti meno di 7mila biglietti! Battuto di poco il record negativo in Europa

L'Europa League del giovedì non è il massimo però vincere è il modo migliore per avvicinarsi alla sfida con la Roma di Mourinho. Ma anche per i tifosi del Napoli non è il top, come racconta Il Mattino.

Napoli-Legia, record negativo di biglietti?

"Fino a ieri venduti meno di 7mila biglietti. Difficilmente verrà superata quota 10mila spettatori. Non c’è la famosa musichetta, l’inno del circolo esclusivo e quindi in molti hanno scelto di restare a casa. Non siamo ai livelli del record negativo (con lo Slovan Bratislava entrano in poco più di seimila) ma in ogni caso i tifosi hanno già detto cosa pensano dell’Europa League"

Europa League, la promozione del Napoli

Promozione speciale per tutti i tifosi che seguiranno il Napoli sul palcoscenico internazionale. Tutti coloro che acquisteranno o hanno acquistato un biglietto per il match Napoli-Legia Varsavia di giovedì 21 ottobre allo Stadio Maradona, potranno usufruire di uno sconto del 50% sul tagliando per la sfida Napoli-Leicester in programma il 9 dicembre 2021, conservando il biglietto della gara contro il Legia.

Europa League, i biglietti di Napoli-Legia

I biglietti per la gara di Uefa Europa League Napoli vs Legia Varsavia, che si disputerà il 21 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono posti in vendita a partire dalle ore 17.00 di venerdì 15 ottobre 2021.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 75,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 40,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Non sarà consentito il cambio utilizzatore. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.