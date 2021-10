Napoli-Legia Varsavia, la probabile formazione: spazio a Juan Jesus o Zanoli! Possibile panchina per Fabian

Napoli Europa League. Giovedì sera il Napoli affronterà il Legia Varsavia nella terza giornata di Europa League, e l'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di formazione da parte di Luciano Spalletti.

"Mario Rui è squalificato e Ghoulam non è in lista. Tra l’altro, Malcuit è ancora infortunato e ciò significa che Spalletti avrà dalla sua due opzioni: Juan Jesus, la più probabile anche perché consente di lasciare Di Lorenzo a destra; oppure Zanoli a destra e proprio Di Lorenzo a sinistra.

Da valutare le condizioni di Manolas, fuori causa con il Toro per un problema alla caviglia destra ma ora sulla via del recupero. Possibile che in porta ci sia Meret e che Fabian cominci dalla panchina, con Demme a recitare in regia".